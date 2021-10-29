Армянам, убившим экс-спецназовца в России, запросили от 6 до 22 лет колонии

Гособвинение в ходе прений сторон в Московском областном суде запросило сроки от шести до 22 лет колонии в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых Нарек Костанян, передает Day.Az .

"Тем, кто обвиняется в хулиганстве, запросили по шесть лет колонии, а тем, кто обвиняемая в том числе и в убийстве - двоим братьям - по 20 лет колонии, по совокупности вменяемых им преступлений. Кого назначили убийцей, гособвинение просит приговорить к 22 годам колонии", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, прения сторон в суде еще не завершились и на следующем заседании, которое запланировано на 8 ноября, выступят подсудимые. После этого суд выслушает последнее слово обвиняемых и удалится в совещательную комнату до оглашения приговора. Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года.

В зависимости от роли и участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство". По словам защитников, обвиняемые сочувствуют родственникам погибшего, сожалеют о его гибели и считают, что произошедшее с ними в тот день - "цепочка трагических событий". Никто из фигурантов вину не признает.

В ходе рассмотрения дела были допрошены потерпевшие, которыми признаны отец Белянкина и еще двое мужчин. Алексей Белянкин заявил в беседе с ТАСС, что подсудимым "необходимо назначить более суровое наказание".

История дела

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей.

В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов признавший вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшийся от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был там арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших".

Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство.