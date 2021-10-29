Суд в США утвердил приговор известному российскому бизнесмену

Суд Северного округа штата Калифорния приговорил российского бизнесмена Олега Тинькова к одному году под надзором и выплате штрафа в размере $100 тыс., экстрадиция в США для этого не потребуется. Соответствующее решение в рамках сделки Тинькова со следствием объявил в пятницу судья Джон Тигар на заседании, которое транслировалось онлайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В качестве наказания засчитывается проведенное Вами под стражей время. Вы освобождаетесь под надзор сроком на один год, в течение которого не должны совершать каких-либо преступлений. Вы выплатите США все положенные штрафы и издержки, в том числе штраф в размере $100 тыс. Надзор будет осуществляться за пределами США", - сказал судья.

Тигар отметил, что наказание, связанное с реальным лишением свободы, было бы несоразмерно тяжести совершенного преступления. Кроме того, такой приговор в случае Тинькова, у которого есть онкологическое заболевание, означал бы, по словам судьи, что тот умрет в тюрьме.

Этой осенью российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявленных ему обвинений. В соответствии с договоренностью бизнесмен уже выплатил США $448,96 млн по делу о нарушении американского налогового законодательства.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. По выдвинутым обвинениям в США ему грозило до шести лет тюремного заключения.