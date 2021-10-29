Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать еще две недели

Королева Великобритании Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В продолжение их последней рекомендации, согласно которой королева должна отдохнуть несколько дней, врачи Ее Величества порекомендовали, чтобы она отдыхала еще две недели. Доктора порекомендовали Ее Величеству, чтобы она продолжала выполнять необременительные обязанности, связанные с работой за столом, в это время, в том числе [проводила] некоторые виртуальные аудиенции, однако не совершала никаких официальных визитов", - отмечается в заявлении.

"Ее Величество выражает сожаление, так как это означает, что она не сможет посетить фестиваль, приуроченный к Поминальному воскресенью, в субботу, 13 ноября. Однако королева твердо намерена присутствовать на национальной службе поминовения в воскресенье, 14 ноября", - говорится в заявлении относительно участия главы государства в поминовении памяти британцев, ставших жертвами военных конфликтов. Поминальное воскресенье всегда выпадает на последний день уик-энда, следующего за очередной годовщиной подписания Компьенского перемирия, которое состоялось 11 ноября 1918 года. Это перемирие положило конец Первой мировой войне.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в шотландском городе Глазго. Однако она, как и было обещано, должна обратиться к лидерам стран, которые должны принять участие 1 ноября в торжественном приеме, по видеосвязи. По информации телеканала "Скай ньюс", Ее Величество в пятницу записала это обращение и продолжает находиться "в бодром настроении".

О здоровье королевы

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что королева отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день около обеда вернулась в Виндзорский замок. По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет.

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с учетом возраста монарха периодические медицинские обследования следует считать "вполне нормальным" событием. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон 22 октября отметил, что Елизавета II, которая является самым долго правящим из ныне царствующих монархов, уже вернулась к работе с документами.

Королева Великобритании, которая в следующем году будет отмечать 70-летний юбилей царствования, по-прежнему активно участвует в общественной жизни и в середине октября побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого она впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Королева опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.