Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников

США считают Францию одним из своих основных союзников, Вашингтон и Париж способны работать вместе во всех регионах земного шара. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу на встрече в Риме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию вели американские новостные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет более давнего, более верного, более достойного союзника, чем Франция. Она была с нами с самого начала. <...> В мире нет места, где мы не могли бы работать вместе и сотрудничать. Францию ценят, где бы она ни была", - сказал он.

Байден признал, что США повели себя в отношении Франции не лучшим образом, действовали неуклюже при формировании с Австралией и Великобританией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

"Думаю, то, что мы сделали, было, если использовать фразу на английском, неуклюжим. Это было сделано без изящества. Я находился под впечатлением, что определенные действия были предприняты [американскими должностными лицами], но они не были предприняты", - сказал Байден, имея в виду шаги Вашингтона, направленные на создание альянса AUKUS. Эти действия, непосредственным образом затронувшие интересы Франции, были предприняты без предварительной координации с Парижем и привели к острому кризису в двусторонних отношениях.

Глава американской администрации подчеркнул, что "Франция является чрезвычайно, чрезвычайно высоко оцениваемым партнером" США, одной из ключевых мировых держав. Соединенные Штаты и Франция придерживаются "одних и тех же ценностей", отметил Байден.

Главу Белого дома попросили пояснить, что именно он имел в виду, когда упомянул о не сделанных американским правительством шагах. "Я находился под впечатлением, что Францию проинформировали задолго до того, как сделка была достигнута", - ответил Байден.

Он выразил уверенность в том, что история отношений США и Франции не позволит "сломать это", то есть союз Вашингтона и Парижа. Мир находится в переломной точке, "фигуры на [шахматной] доске движутся, такое происходит каждые 50-75 лет", считает Байден. В связи с этим он заверил, что США хотят на фоне нынешней трансформации системы международных отношений стоять на одной стороне с Францией.