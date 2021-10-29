Британский МИД выразил французскому послу обеспокоенность действиями Парижа

Посол Франции в Великобритании Катрин Колонна была в пятницу вызвана в МИД Соединенного Королевства из-за заявлений Парижа о готовности ввести санкции против Лондона и задержания британского траулера. Как говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, посла приняла замминистра иностранных дел Венди Мортон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Мортон] выразила обеспокоенность по поводу неоправданных мер, о которых ранее на этой неделе объявила Франция, и указала, что, если они будут приняты 2 ноября, как это планируется сделать, ЕС нарушит условия Соглашения о торговле и сотрудничестве [между королевством и Евросоюзом], - говорится в заявлении. - Замминистра также выразила разочарование тем фактом, что французское правительство последовательно использует конфронтационную риторику, что не способствует разрешению спора".

Франция объявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострившегося спора о лицензиях на рыбный промысел. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия. Идущие между ними переговоры по этому поводу продолжатся в Брюсселе на следующей неделе.

"Франция - наш старейший и самый близкий друг и союзник. То, что нас связывает, намного прочнее любых пертурбаций в наших отношениях, - заявил в пятницу глава британского правительства Борис Джонсон, слова которого приводит агентство Пи-эй. - Возможно, по ту сторону Ла-Манша есть те, кто рассчитывает получить выгоду, создавая впечатление об отсутствии согласия между Соединенным Королевством и Францией. Мне не кажется, что Эмманюэль [Макрон, занимающий пост президента Франции] разделяет подобное мнение".

Выразив надежду на то, что спор будет улажен, глава британского правительства также подчеркнул, что Лондон готов "делать все необходимое для защиты интересов" страны. Комментируя задержание британского рыболовецкого судна Cornelis Gertjan во французских водах, Джонсон отметил, что рыболовы из Соединенного Королевства должны спокойно продолжать заниматься своим делом, ощущая за собой поддержку государства.

Угроза санкций

Французская сторона намерена с 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если "британская политика в сфере рыбного промысла не будет изменена". Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе - "энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов".

Лондон пообещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, желавшими вести промысел в водах Великобритании.