Саудовская Аравия высылает посла Ливана

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Как сообщило информационное агентство SPA со ссылкой на заявление МИД королевства, ливанскому дипломату предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.

По сведениям телеканала MTV, аналогичные меры в отношении Ливана могут принять другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Во вторник Кордахи сообщил в Twitter, что ряд СМИ распространяли отрывки из его интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое было записано 5 августа - за месяц до его назначения на пост министра. В нем ливанский министр выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов и осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена. В Эр-Рияде назвали высказывания Кардахи "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства".