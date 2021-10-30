В Иране заявили, что новые санкции подрывают доверие к США в контексте ядерной сделки

Новые санкции США в отношении Ирана подрывают доверие Тегерана к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Введение новых санкций полностью отражает противоречивое поведение Белого дома. Правительство [США] говорит о стремлении вернуться к ядерной сделке и в то же время продолжает практиковать подход [предыдущего президента Дональда] Трампа. Такое послание не вызывает доверия", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства. По словам Хатибзаде, "такие действия американской стороны вновь ни к чему ее не приведут, кроме новых неудач".

Ранее в пятницу Минфин США ввел санкции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.