США ввели санкции против четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний

Власти США вводят санкции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом говорится в сообщении, распространенном американским Минфином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рестрикции вводятся в отношении Юсефа Абуталеби, Саида Агаджани, Абдоллы Мехраби, Мохаммада Эбрахима Заргара Техрани, а также компаний Kimia Part Sivan Company и Oje Parvaz Mado Nafar Company. По данным Вашингтона, они оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В частности, как уточнили в Минфине США, бригадный генерал Агаджани руководит командованием Воздушно-космических сил КСИР, отвечающим за операции с беспилотниками.

"Силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции [элитные части ВС Ирана] использовали и распространяли беспилотники поражающего действия для их применения поддерживаемыми Ираном группами, в числе которых "Хезболлах", ХАМАС, "Катаиб Хезболлах", хуситы, а также [для использования] в Эфиопии, где эскалация кризиса грозит дестабилизировать регион в целом. Беспилотники поражающего действия использовались в атаках на международные суда и ВС США", - считают американские власти.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В МИД Ирана заявили, что новые санкции США подрывают доверие к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.