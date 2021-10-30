Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов

Россия вновь предлагает США остановить "маховик эскалации" и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем "раздражителям" в двусторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", - указала дипломат.

В комментарии подчеркивается, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, "обстановка на дипломатическом фронте только усугубится". "Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород, - это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ", - добавила Захарова, отметив, что у американской стороны сейчас работают в России порядка 130 человек, а в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200.

Дипломат также напомнила, что именно Вашингтон раскрутил "спираль конфронтации", начав деструктивную практику по конфискации российской дипсобственности и массовой высылке сотрудников загранучреждений РФ. "Со своей стороны мы слишком долго проявляли сдержанность, предупреждали о пагубных последствиях и апеллировали к здравому смыслу, тогда как в Вашингтоне продолжали изощряться во все новых русофобских выпадах. Но всякому терпению рано или поздно приходит конец. Американцы сейчас пожинают плоды собственной агрессивной и недальновидной политики", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

"И что совсем неслыханно с точки зрения канонов дипломатии и понятий частной собственности, право на которую в США всегда считалось священным, американские власти рейдерскими методами захватили принадлежащие России шесть объектов недвижимости, выставив полицейское оцепление, и с тех пор не пускают туда российских дипломатов. На наши требования вернуть или хотя бы позволить проинспектировать здания и земельные участки Госдепартамент США регулярно отказывает без объяснения причин, отделываясь формальными отписками", - указано в комментарии.

Численность дипломатического персонала

По словам Захаровой, ничто не мешает США заполнить квоту в 455 человек на численность дипломатического персонала в РФ, включая столь востребованных консулов.

"Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов", - говорится в комментарии. Вместо этого, отметила Захарова, "в Вашингтоне сознательно "сливают" в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России". "Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не видит в заверениях представителей США о приверженности нормализации работы дипучреждений готовности к равноправным договоренностям. "За лукавыми заверениями американских представителей в приверженности нормализации условий функционирования посольств и консульских учреждений России и США не просматривается даже намека на готовность договариваться на равноправной основе", - сказала она.

"В публичное пространство вбрасываются жалобы, что Москва, мол, необоснованно запретила наем местного персонала. Звучат сетования, что тем самым дезорганизуется работа всех посольских служб, в том числе ключевая для дипмиссии любой страны консульская функция. Мы, конечно, предпочитаем обсуждать эту "внутреннюю кухню" в рабочем режиме, исходя из того, что в сложившейся не по вине России сложной ситуации надо искать решения в рамках профессионального диалога", - заключила Захарова.

В среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга сообщило, что дипломатическое присутствие США в РФ может быть сведено к осуществлению лишь технических функций.

Об ответных мерах РФ на действия США

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

В диппредставительстве тогда отметили, что в ограниченном количестве будут рассматриваться иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными, чрезвычайными ситуациями, а также иммиграционные заявления, у которых истекает срок обращения по возрасту заявителя.

Как сообщил в августе ТАСС представитель американского посольства в Москве, за неиммиграционными визами россиянам рекомендовано обращаться в диппредставительства США в других странах. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе.