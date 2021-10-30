Часть задержанных в Судане чиновников выпустили из-под стражи

Часть чиновников, задержанных в Судане военными властями, была освобождена в пятницу из-под стражи. Об этом говорится в сообщении телеканала Al Arabiya, размещенном на его странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в числе прочих на свободу выпущен министр здравоохранения страны Омар Ахмед ан-Наджиб. Других подробностей пока не поступало.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста суданские военные в ночь на 25 октября арестовали гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в Судане после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.