Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие

Разведывательное сообщество США не считает, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте аппарата директора Национальной разведки США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - говорится в документе. Большинство разведывательных ведомств страны также полагают, что вирус, "вероятно, не был изменен генетически". Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок "недостаточно данных".

Разведсообщество Соединенных Штатов так и не пришло к единому мнению относительно происхождения нового коронавируса. Как сообщается в докладе, американские спецслужбы считают вероятной и версию о передаче инфекции от животного к человеку, и гипотезу о распространении вируса в результате лабораторного инцидента.

"После изучения всей доступной разведывательной отчетности и другой информации разведывательное сообщество по-прежнему разделено во мнениях относительно наиболее вероятного происхождения COVID-19. Все ведомства считают вероятными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным или же связанный с лабораторией инцидент", - говорится в документе.

В нем при этом отмечается, что одно из разведывательных ведомств со средней степенью уверенности предполагает, что первый случай заражения человека новым коронавирусом стал результатом лабораторного инцидента, "возможно, связанного с экспериментами <...> Уханьского института вирусологии". В докладе не уточняется, какое именно из почти 20 входящих в американское разведсообщество ведомств придерживается данного мнения.

В Вашингтоне полагают, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам относительно происхождения нового коронавируса. "Сотрудничество со стороны Китая, вероятнее всего, понадобится, чтобы дать окончательные оценки происхождения COVID-19, однако Пекин продолжает препятствовать международному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, включая Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

Доклад о происхождении коронавируса

Распространенный в пятницу документ является обновлением к докладу о происхождении нового коронавируса, который был представлен разведкой США в августе. В нем также подчеркивалось, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и "их мнения до сих пор расходятся".