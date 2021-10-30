США и Франция выступают за укрепление стратегического партнерства ЕС и НАТО

Вашингтон и Париж выступают за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО, ЕС приглашен на саммит альянса в Мадрид в 2022 году. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в пятницу по итогам переговоров президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президенты подтвердили свою поддержку усиления стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО, - отмечается в документе. - Они поддержали приглашение ЕС и других партнеров на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде в 2022 году. Они подтверждают свою поддержку диалога между ЕС и США в области безопасности и обороны, а также усилий по заключению соглашения между Европейским оборонным агентством и США".

"В области безопасности союзники должны проводить тесные консультации по вопросам, относящимся к ядерному контролю и к контролю над вооружениями", - подчеркнули президенты. В тексте также указывается, что "США признают значение более сильной и оперативной европейской обороны, содействующей всемирной и трансатлантической безопасности и дополняющей НАТО".

Как говорится в коммюнике, Франция и США будут работать вместе, в том числе в рамках НАТО, в интересах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия, которые являются центральными элементами евроатлантической безопасности.

В документе также говорится, что президенты "подчеркнули важность наличия сильных индустриальных опор обороны в Европе и США". Как указали лидеры, эти индустриальные опоры должны быть взаимосовместимыми, что позволит увеличивать военный потенциал в интересах альянса". Президенты "собираются инициировать стратегической диалог в области торговли вооружениями, чтобы содействовать общему подходу к вопросам, связанным с доступам на рынки и с военным экспортом".

Стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе

США приветствуют стратегию ЕС в регионе Индийского и Тихого океанов и намерены вести активные консультации по своей собственной стратегии в нем.

"Президенты отмечают важность активного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с учетом роста экономических и стратегических вызовов в нем", - отмечается в документе. Как в нем подчеркивается, США "приветствуют то, что Франция неизменно является партнером" в указанном регионе. "Соединенные Штаты также приветствуют стратегию ЕС в регионе Индийского и Тихого океанов и намереваются продолжать активные консультации по своей собственной стратегии", - говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что Франция и другие европейские страны намерены направить дополнительные средства в Индо-Тихоокеанский регион. США планируют оказывать им поддержку.