Талибы запретили избивать задержанных в северной провинции Герат

Радикальное движение "Талибан" запретило своим боевикам в северо-западной провинции Герат применять насилие в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений. Об этом сообщило в пятницу местное информационное агентство Afghan Voice Agency (AVA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подозреваемый в совершении преступления должен быть доставлен в отделение полиции в течение 12 часов. Только суд может выносить решение о его аресте. В исключительных ситуациях, когда задержанный склонен к побегу, сотрудники полиции могут действовать без ордера на арест. <...> При этом ни одна структура, обеспечивающая безопасность, не имеет права самовольно избивать подозреваемых", - цитирует агентство постановление военной комиссии талибов в указанном регионе.

"Мы будем действовать исключительно по справедливости. Мы проинструктировали все наши подразделения вести себя подобающим образом с жителями Герата", - указал в свою очередь недавно назначенный радикалами губернатор провинции Нур Ахмад Исламджар.

Принятое решение связано с участившимися в последнее время жалобами местных жителей на случаи применения насилия боевиками "Талибана" в отношении мирных граждан, подчеркивает Afghan Voice Agency.

Кроме того, 25 сентября Герат стал первой провинцией в стране, где талибы возобновили практику публичных казней, повесив на глазах у толпы четырех жителей, которые обвинялись в похищении людей. Однако после жесткой критики международного сообщества сформированное радикалами временное афганское правительство издало указ о запрете демонстрации тел казненных без соответствующего постановления суда.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.