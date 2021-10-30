Власти Бахрейна потребовали, чтобы ливанский посол покинул страну в течение 48 часов

Руководство Бахрейна потребовало от посла Ливана, чтобы он покинул территорию королевства в течение 48 часов. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике бахрейнского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами", - подчеркивается в сообщении дипведомства, опубликованном на его сайте.

В то же время в тексте указывается, что принятое решение никак не отразится на проживающих на Бахрейне ливанских гражданах.

Ранее о высылке ливанского посла объявили саудовские власти в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене. Кроме того, правительство Саудовской Аравии временно приостановило импорт аграрной продукции из Ливана.

Как ожидается, аналогичные меры в отношении республики могут принять и другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Причины противоречий

Во вторник Кардахи сообщил в Twitter, что некоторые СМИ распространили отрывки из его интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, записанного 5 августа, то есть за месяц до назначения на пост министра. В нем он выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и осудил агрессию Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов против Йемена.

В Эр-Рияде высказывания ливанского министра назвали "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и президент Мишель Аун выступили с заявлениями, в которых подчеркнули, что "реплика Кардахи не отражает официальную позицию Бейрута". Оба руководителя подчеркнули стремление к укреплению дружбы и сотрудничествами со странами ССАГПЗ.