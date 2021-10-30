Макрон оценил влияние России на цены на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил влияние России на газовые цены. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, нет никаких свидетельств того, что Москва манипулирует ценами на энергоресурсы. Глава государства отметил, что никого не обвиняет в сложившейся ситуации. "Речь идет о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями", - подчеркнул он.

В то же время Макрон не стал прямо отвечать на вопрос о том, не слишком ли сильно Европейский союз (ЕС) зависит от "Газпрома", и призвал развивать энергетику стран Евросоюза, чтобы иметь альтернативу газу.