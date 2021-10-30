https://news.day.az/world/1397584.html Американский ракетный эсминец направился в Черное море
Американский ракетный эсминец направился в Черное море
Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что в Черное море направился ракетный эсминец USS Porter.
Об этом сообщается на странице ВМС в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что военный корабль будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по НАТО. Сообщение заканчивается хэштегами #PowerForPeace (Сила ради мира - англ.) и #StrongerTogether (вместе сильнее - англ.)
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