Американский ракетный эсминец направился в Черное море

Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что в Черное море направился ракетный эсминец USS Porter.

Об этом сообщается на странице ВМС в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что военный корабль будет действовать в Черном море совместно с союзниками и партнерами Вашингтона по НАТО. Сообщение заканчивается хэштегами #PowerForPeace (Сила ради мира - англ.) и #StrongerTogether (вместе сильнее - англ.)