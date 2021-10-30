Кортеж Байдена попал в аварию в Риме

Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшую аварию в Риме. Об этом сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию. Серьезных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал США", - говорится в сообщении.

В Ватикане Байден встретился с Папой Римским Франциском. После этого американский лидер отправился в Квиринальский дворец, где его ждал президент Италии Серджо Маттарелла.

В Рим глава Белого дома прибыл для участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдет 30-31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану - США, Турцию, Китай и Россию.