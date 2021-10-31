Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с 2022 года прекратит давать деньги на развитие экологически "чистой" энергетики нефтегазовым компаниям, загрязняющим планету, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В целом, ЕИБ больше не будет финансировать стандартные низкоуглеродные проекты корпораций с высоким уровнем выбросов, если корпорация продолжает работать или инвестировать в деятельность, не соответствующую целям Парижского соглашения", - заявила организация, решение которой, вероятно, затронет около 50 компаний и органов государственной власти, или 10 процентов получателей кредитов. Клиенты впредь обязаны будут предоставить планы по декарбонизации.

Парижское соглашение, на которое ссылается ЕИБ, предусматривает удержание роста глобальной температуры на отметке в 1,5-2 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня, для чего необходимо добиться нулевых выбросов парниковых газов в том числе через отказ от топлива с высокими показателями выбросов углекислого газа. В стремлении стать "климатическим банком" в 2019 году ЕИБ, являющийся финансовым подразделением Европейского союза (ЕС) уже ввел запрет на финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Однако оставались лазейки, позволяющие нефтегазовым компаниям получить деньги на развитие ветроэнергетики без отказа от традиционных источников энергии.

ЕИБ, предполагает The Guardian, вряд ли сразу прекратит выдавать кредиты десяткам клиентов. Вместо этого большое внимание будет уделяться стратегии декарбонизации. Другие банки, желающие получить кредит от ЕИБ, будут обязаны следовать стандартам, установленным Целевой группой по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.

Коалиция неправительственных организаций, созданная для мониторинга деятельности ЕИБ, Counter Balance, предупреждает, что заемщикам необходимо разработать научно-обоснованные климатически цели и четкие планы по сокращению выбросов в течение трех-пяти лет. Обязательства для компаний, работающих с ископаемым топливом, должны быть еще более строгими и включать постепенный отказ от угля к 2030 году, от природного газа - к 2035 году и переход на возобновляемые источники энергии не позднее 2040 года.

ЕИБ заявил об изменениях в своей политике накануне климатического саммита ООН, который пройдет в Великобритании с 31 октября по 12 ноября. Ожидается, что в ходе встречи страны возьмут на себя более амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности.

Великобритания тем временем может обязать бизнес предоставлять детальный план по достижению к 2050 году углеродной нейтральности. Нововведение сначала затронет крупные компании, а с остальными власти будут проводить консультации.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет климатический саммит ООН, в ходе которого, как ожидается, страны-участницы представят обновленные цели по сокращению выбросов парниковых газов.