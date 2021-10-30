В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США успешно провели испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты, сообщили американские ВМС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Первое испытание такого двигателя было проведено в мае текущего года.

"Мы придерживаемся графика предстоящих летных испытаний полноразмерной гиперзвуковой ракеты", - сказал ведущий разработчик программы вице-адмирал Джонни Вулф.

На прошлой неделе США осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет. По данным доклада исследовательской службы конгресса США, Вашингтон сможет поставить первые гиперзвуковые комплексы на вооружение не ранее 2023 года.