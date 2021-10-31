Елизавета II упростит свой рабочий график

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме. Об этом в пятницу сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Врачи Ее Величества рекомендовали ей продолжать отдых как минимум на протяжении последующих двух недель", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Там отметили, что глава монархии будет выполнять лишь легкие функции и совершать онлайн аудиенции. Все официальные встречи на то время отменили.

С чем именно связаны рекомендации врачей не сообщается.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".