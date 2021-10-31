В Китае запретят строительство небоскребов в небольших городах

Власти Китая ограничат строительство "супер-небоскребов" в небольших городах. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение принято в рамках более широкой борьбы с "тщеславными проектами" и в целях сокращения потребления энергии. По данным газеты, теперь строительство небоскребов высотой более 150 метров будет строго ограничено, а застройка сооружений выше 250 метров полностью запрещена в городах с населением менее 3 миллионов человек. В городах с населением более 3 миллионов человек будет ограничено количество зданий высотой более 250 метров.

Это не первый случай, когда власти Китая ограничивают допустимую высоту зданий. В июле 2021 года Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.