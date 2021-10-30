В США обеспокоены атаками русских хакеров на сельское хозяйство страны

Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обеспокоены растущим числом вымогательских хакерских атак на сельскохозяйственный сектор нашей страны. Этот сектор входит в число 16 важнейших инфраструктурных отраслей, однако исторически недополучает от государства поддержки в области обеспечения кибербезопасности", - говорится в обращении сенаторов к министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу.

Сенаторы сообщили, что зерновая компания NEW Cooperative недавно подверглась атаке "российских хакеров" из группировки BlackMatter. Также по их словам, "связанная с Россией" REvil летом нарушила работу поставщика программного обеспечения Kaseya, в результате чего пострадали тысячи организаций, включая сеть продуктовых магазинов. Доказательств о причастности России к атакам сенаторы не предоставили.