Резкая инфляция в Европе - подорожало всё

Рост потребительских цен в Евросоюзе достиг самого высокого уровня за более чем 13 лет. По данным статистического агентства Eurostat, в октябре инфляция в пересчёте на год по всей еврозоне вырастет до 4,1% - для сравнения, в сентябре она равнялась 3.4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, быстрее всего дорожают газ, электричество и нефтепродукты. В октябре стоимость энергии возрасла по сравнению с таким же периодом прошлого года на 23,5%. Однако, по мнению экономиста банка ING, есть и другие инфляционные факторы:

"Проблема энергии очень важна. Мы видим, что около половины нынешней инфляции в Европе напрямую вызвана повышением цен на энергоносители как из-за рекордных цен на топливо, так и, конечно же, из-за недавнего скачка цен на газ, - сказал Берт Колайн. - В то же время начал ускоряться рост цены на товары, поскольку нехватка материалов и проблемы с контейнерными перевозками во всём мире привели к росту цен для производителей, который теперь постепенно передаётся потребителям ".

Но несмотря на резкий рост инфляции, Европейский центральный банк не готов отменять стимулирующие меры, которые были приняты в связи с вызванным пандемией спадом. Как сказала в четверг глава председатель ЕЦБ Кристин Лагард, в 2022 году повышения процентных ставок не ожидается:

"Мы прогнозируем дальнейший рост инфляции в ближайшей перспективе, но затем её снижение в течение следующего года".

Статистика Eurostat также показывает, что экономика еврозоны выросла на 2,2% в третьем квартале года по сравнению таким же периодом 2020. Правда, от страны к стране эта цифра сильно различается.