Автомобиль с семьей внутри рухнул с разведенного моста

В бельгийском городе Левен автомобиль с семьей внутри застрял на разводном мосту, после чего упал вниз и перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на шокирующие кадры, которые показали по брюссельскому телеканалу VRT, обратили внимание в издании New York Post.

18-секундный ролик, который напоминает сцену из фильма-катастрофы, засняли очевидцы 27 октября. Внутри машины на момент происшествия находились двое родителей и годовалый ребенок.

Отмечается, что автомобиль ехал по мосту Марии Тумас, когда пролет без предупреждения начал подниматься вверх, уступая место кораблю. Машина сразу же начала катиться назад и перевернулась после падения.

Оказавшихся в ловушке людей спасли прибывшие на место пожарные. Семью с незначительными травмами в шоковом состоянии доставили в районную больницу.

Пока неясно, почему мост начали разводить, когда на нем находилось транспортное средство.