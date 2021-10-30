Автомобиль с семьей внутри рухнул с разведенного моста - ВИДЕО
В бельгийском городе Левен автомобиль с семьей внутри застрял на разводном мосту, после чего упал вниз и перевернулся.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на шокирующие кадры, которые показали по брюссельскому телеканалу VRT, обратили внимание в издании New York Post.
18-секундный ролик, который напоминает сцену из фильма-катастрофы, засняли очевидцы 27 октября. Внутри машины на момент происшествия находились двое родителей и годовалый ребенок.
Отмечается, что автомобиль ехал по мосту Марии Тумас, когда пролет без предупреждения начал подниматься вверх, уступая место кораблю. Машина сразу же начала катиться назад и перевернулась после падения.
Оказавшихся в ловушке людей спасли прибывшие на место пожарные. Семью с незначительными травмами в шоковом состоянии доставили в районную больницу.
Пока неясно, почему мост начали разводить, когда на нем находилось транспортное средство.
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