Пять человек погибли в перестрелке в ночном клубе в Панаме

Пять человек погибли и еще шесть получили ранения при перестрелке в ночном клубе в Панаме, которая началась между местными бандами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили в национальной полиции.

"Прискорбные события произошли сегодня утром в ночном клубе Espacio Panama, в результате которых пять человек погибли и шестеро были ранены. События относятся к противостоянию преступных группировок", - отметил комиссар Рикаурте Де-Ла-Эспада в обращении, опубликованном в блоге национальной полиции Панамы в Twitter.

Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух людей, которые, по предварительным данным, имели отношение к конфликту на дискотеке.