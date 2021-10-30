https://news.day.az/world/1397713.html Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море
Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море
В Черное море 30 октября зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец Соединенных Штатов "Портер". Об этом сообщает Национальный центр управления обороной, который в структуре Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В настоящий момент за американским эсминцем наблюдают средства и силы Черноморского флота.
Сейчас неизвестно, как долго будет находиться в акватории Черного моря корабль военно-морских сил США.
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