В России выявлен новый максимум случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 251 случай, это новое максимальное значение за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Уже дважды на этой неделе число новых случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 40 тысяч. Для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса, в стране до 7 ноября объявлены нерабочие дни.

В Москве заболели еще 7 267 человек, в Санкт-Петербурге - 3 578, в Московской области - 2 680. В пятерку по числу новых пациентов также входят Самарская область (1 405 случаев) и Нижегородская область (815).

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 1 160 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Петербурге - 76, в Краснодарском крае - 43.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 472 тыс. 797 случаев коронавирусной инфекции, 237 380 умерших и 7 млн 331 тыс. 424 выписанных, в том числе 28 909 выписаны за последние сутки.