В России полицейские спасли задыхающегося 9-месячного ребенка

Полицейские буквально спасли жизнь задыхавшемуся младенцу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мама ребенка увидела, что мальчику стало плохо, и поняла, что его нужно было срочно везти в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но даже при свободных дорогах и соблюдении скоростного режима путь до областной больницы занял бы больше часа.

Но на помощь пришли правоохранители - ребенка в полицейской машине со включенными мигалками привезли к больнице, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

"Состояние мальчика улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Родители поблагодарили полицейских за оперативность и чуткое отношение", - рассказали в полиции.