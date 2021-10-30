В России полицейские спасли задыхающегося 9-месячного ребенка - ВИДЕО
Полицейские буквально спасли жизнь задыхавшемуся младенцу.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мама ребенка увидела, что мальчику стало плохо, и поняла, что его нужно было срочно везти в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Но даже при свободных дорогах и соблюдении скоростного режима путь до областной больницы занял бы больше часа.
Но на помощь пришли правоохранители - ребенка в полицейской машине со включенными мигалками привезли к больнице, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.
"Состояние мальчика улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Родители поблагодарили полицейских за оперативность и чуткое отношение", - рассказали в полиции.
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