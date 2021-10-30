В Бразилии спасают популяции ягуаров

Спасти и разнообразить популяцию ягуаров в Бразилии. С такой целью в течение нескольких лет ветеринары и эксперты по дикой природе разрабатывали сложные методы осеменения двух особей из разных регионов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, генетическое разнообразие имеет решающее значение для выживания ягуаров, говорят исследователи. И хотя в дикой природе по всей стране обитает около 50 000 ягуаров, популяции становятся все более изолированными по мере сокращения ареалов их обитания из-за пожаров и вырубки лесов.

Мы знаем, что у ягуаров очень изолированные популяции. Их численность варьируется от 40 до 50 тысяч особей в дикой природе, но они изолированы, они не могут свободно перемещаться, поэтому в итоге мы получаем такие маленькие популяции. Но, если мы сможем взять сперму у одного самца и оплодотворить ею самку из другого места, мы сможем сохранить поток генов и поддержать здоровую популяцию

Программа уже показала свою эффективность. Одна из осемененных ягуаров по кличке Бьянка уже родила детеныша в результате такой же процедуры в 2018 году. Повторить попытку решили на ней же.

Если все получится, подобные методы можно будет использовать на диких животных, находящихся под угрозой исчезновения в определенных районах.