https://news.day.az/world/1397751.html На острове Пальма продолжается извержение вулкана: специалисты не знают, когда он успокоится - ВИДЕО
На острове Пальма продолжается извержение вулкана: специалисты не знают, когда он успокоится - ВИДЕО
Специалисты Национального географического института Испании пока не могут предсказать, когда прекратиться извержение вулкана на острове Пальма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Кумбре-Въеха проснулся 19 сентября и по-прежнему проявляет высокую активность. Из-за площади, которую покрыла лава, а это более 900 гектаров, это извержение назвали самым разрушительным на Пальме за последние пять столетий.
Потоки лавы разрушили свыше 2 тысячи зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тысяч человек.
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