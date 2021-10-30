На острове Пальма продолжается извержение вулкана: специалисты не знают, когда он успокоится

Специалисты Национального географического института Испании пока не могут предсказать, когда прекратиться извержение вулкана на острове Пальма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Кумбре-Въеха проснулся 19 сентября и по-прежнему проявляет высокую активность. Из-за площади, которую покрыла лава, а это более 900 гектаров, это извержение назвали самым разрушительным на Пальме за последние пять столетий.

Потоки лавы разрушили свыше 2 тысячи зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тысяч человек.