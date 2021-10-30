Борьба с нелегальной миграцией - Европа обрастает стенами

Польские законодатели одобрили проект закона о сооружении на границе с Республикой Беларусь заграждения для защиты от нелегальных мигрантов. Теперь документ направляется на утверждение президенту Анджею Дуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, стена обойдется Польше приблизительно в 350 миллионов в пересчете на евро. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров. С середины сентября минобороны Польши ведет там строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 километров из запланированных 180 уже установлено.

С начала года более 27 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской территории. Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, обвиняя его в доставке мигрантов в свою страну и их переправке через границу в Польшу, Литву и Латвию, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Польская полиция усилила проверки на границе в целях пресечь попытки незаконного ввоза мигрантов на автомобилях или грузовиках.