Китай выявил максимальное за 1,5 месяца число местных случаев COVID-19

Власти Китая за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 59 - внутренние, еще 19 заразившихся прибыли из-за рубежа. Согласно статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальное количество местных случаев инфицирования с 16 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние 14 дней в 14 регионах Китая были выявлены внутренние подтвержденные случаи заражения коронавирусом, а также бессимптомные носители инфекции", - сказал в субботу на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. "В настоящее время эпидемиологическая ситуация по-прежнему развивается быстрыми темпами, ситуация в области профилактики и контроля заболеваний является сложной и напряженной", - указал он.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние две недели в Китае было выявлено в общей сложности 378 внутренних случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших было зафиксировано в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая (154 случая в течение 14 дней), северо-западной провинции Ганьсу (86), северо-восточной провинции Хэйлунцзян (36), Нинся-Хуэйском автономном районе на севере страны (27), а также в Пекине (27).

Наряду с указанными регионами инфицированные также были выявлены в северо-западных провинциях Шэньси (14) и Цинхай (4), южной Гуйчжоу (11), восточной Шаньдун (6), центральных Хунань (4) и Хубэй (2), северной Хэбэй (3), юго-западных Юньнань (3) и Сычуань (1).