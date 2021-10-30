На служебном совещании минобороны обсуждена ситуация на госгранице и в Карабахе

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки и рассказала, что испытала облегчение и благодарность, когда получила уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Слова политика передает Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Меркель, она удовлетворена проделанной работой. "Конечно ощутила некое облегчение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность. Может, позже я почувствую и легкую грусть", - отметила она.

Политик обратила внимание, что если переговоры о создании правящей коалиции пройдут по плану, то она еще несколько недель пробудет на посту. "Каждый день могут происходить вещи, на которые надо быстро реагировать, согласованно с теми, кто сейчас имеет большинство в бундестаге", - заключила Меркель.

Ей вручили официальное уведомление об окончании полномочий на посту канцлера ФРГ ранее во вторник, 26 октября. Меркель будет исполнять обязанности канцлера до того момента, пока не будет избран ее преемник.

Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.