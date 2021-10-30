В Иране в школе обрушилась стена, есть пострадавшие
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В Иране в школе обрушилась стена, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az, в результате обрушения стены школы в городе Алиабад-э-Катул в провинции Гюлистан пострадали 7 учащихся и 3 учителя.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром из-за строительных работ возле школы.

Пострадавшие доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как тяжелое.