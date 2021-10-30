https://news.day.az/world/1397810.html Возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано - заявление Байдена
Возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано - заявление Байдена
Возобновление переговоров по ядерной сделке с Ираном уже запланировано.
С таким заявлением выступил в субботу президент США Джо Байден, принимающий участие в саммите Группы двадцати в столице Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В начале встречи лидеров США, Германии, Великобритании и Франции по ядерным разработкам Тегерана журналист задал Байдену вопрос о том, когда бы он хотел видеть возобновление переговоров с Ираном. "Их возобновление намечено", - ответил глава администрации США. Он не привел никаких деталей и не уточнил сроков предполагаемого нового раунда многосторонних переговоров с Ираном.
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