https://news.day.az/world/1397811.html В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов
В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов
В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно информации, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени.
Исключение составили лишь те участки, у которых была очередь к восьми вечера.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей на 17:00 в масштабе страны составила 39,5%, что соответствует 825 129 избирателям.
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