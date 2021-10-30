Десятки человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити

По меньшей мере 20 человек стали жертвами крушения перевозившей пассажиров лодки у южного побережья Гаити.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

По его данным, среди погибших - двое несовершеннолетних. Жители района, вблизи которого произошел инцидент, спасли несколько человек.

По предварительной версии, лодка была перегружена, поскольку на борту также находилось большое количество грузов, в частности, мешки с цементом.