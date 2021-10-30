Талибы планируют изменить банковскую систему в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" планирует введение в стране системы исламского банкинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении центробанка страны.

"Сегодня состоялось третье заседание шариатского совета под председательством второго заместителя управляющего Центрального банка Афганистана [DAB] Абдул Кадира Ахмада. В ходе совещания было отмечено, что руководство DAB привержено развитию в стране исламского банкинга", - указано в сообщении.

"Хотя у нас уже проведена большая работа по развитию исламского банкинга в стране, с появлением "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) мы проделаем для этого дополнительные и более серьезные шаги. В дальнейшем мы направим все наши пожелания на утверждение в министерство финансов", - заявил Ахмад в ходе собрания.

Исламский банкинг предполагает наличие двух основных принципов работы финансовых учреждений: мудараба - привлекаемые для создания предприятия средства вкладываются на основе заранее оговоренного разделения прибыли и убытков между вкладчиками банков и заемщиками; иджара - заключается договор аренды, подразумевающий, что одна из сторон (собственник) приобретает и сдает внаем имущество другой стороне (съемщику) на оговоренный срок, за что получает вознаграждение в размере согласованных заранее арендных платежей. Кроме того, в исламском банкинге отсутствует взимание процентов по кредиту и залогов, поскольку основой операций служит доверие между банком и его клиентами.

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, предоставление денег под проценты банками или частными лицами было объявлено преступлением. Более того, руководство "Талибана" распорядилось, чтобы ни один коммерческий или государственный банк не имел права получать прибыль. Вместо этого радикалы предложили новые, "одобряемые исламом системы" мошаракат (акционерные общества с долевым участием партнеров на основе договора и равных долей прибыли) и мозаребат (партнерство по схеме "капитал - организация производства и обеспечение рабочей силой").

В Исламской Республике Афганистан первый банк, применяющий принципы исламского беспроцентного финансирования во всех видах операций, был создан в апреле 2018 года на базе банка "Бахтар", который ранее работал по правилам обычного международного кредитования. Предполагалось, что система исламского банкинга поможет улучшить тяжелую ситуацию в экономике страны.

Ситуация в Афганистане

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.