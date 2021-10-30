Кто побеждает после второго тура выборов мэра Тбилиси?

Телеканалы Грузии обнародовали экзитполы после второго тура выборов мэра Тбилиси.

Мнения граждан разнятся, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценке телеканала "Имеди", действующий мэр отыграл у претендента почти 15 процентов голосов, но, согласно опросу телеканала "Мтавари Архи", политик проигрывает на выборах.

Опросы для телеканала "Мтавари Архи" провела компания "Анова". Согласно данным, подытоженным к 18 часам по тбилисскому времени, Ника Мелия, кандидат от опозиционной партии "Единое национальное движение" набрал 51 процент, в то время как действующий мэр Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" набрал 49 процентов.

Однако, авторы опроса полагают, что погрешность составляет 3 процента голосов. Это значит, то результаты экзитполов могут быть далеки от действительных результатов выборов.