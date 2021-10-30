Кто побеждает после второго тура выборов мэра Тбилиси?
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Телеканалы Грузии обнародовали экзитполы после второго тура выборов мэра Тбилиси.

Мнения граждан разнятся, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценке телеканала "Имеди", действующий мэр отыграл у претендента почти 15 процентов голосов, но, согласно опросу телеканала "Мтавари Архи", политик проигрывает на выборах.

Опросы для телеканала "Мтавари Архи" провела компания "Анова". Согласно данным, подытоженным к 18 часам по тбилисскому времени, Ника Мелия, кандидат от опозиционной партии "Единое национальное движение" набрал 51 процент, в то время как действующий мэр Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" набрал 49 процентов.

Однако, авторы опроса полагают, что погрешность составляет 3 процента голосов. Это значит, то результаты экзитполов могут быть далеки от действительных результатов выборов.