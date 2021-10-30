Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20

Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган проведут в воскресенье двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати в Риме.

Это подтвердил представитель американской администрации высокого ранга, беседуя в субботу с журналистами пресс-пула Белого дома, сопровождающими Байдена в его нынешней поездке в Европу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пресс-пул Белого дома не привел никаких деталей, касающихся предстоящих переговоров турецкого и американского лидеров.