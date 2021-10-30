https://news.day.az/world/1397819.html Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20
Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20
Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган проведут в воскресенье двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати в Риме.
Это подтвердил представитель американской администрации высокого ранга, беседуя в субботу с журналистами пресс-пула Белого дома, сопровождающими Байдена в его нынешней поездке в Европу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пресс-пул Белого дома не привел никаких деталей, касающихся предстоящих переговоров турецкого и американского лидеров.
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