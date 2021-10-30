Названо число жертв теракта в Йемене

В результате взрыва у международного аэропорта в йеменском Адене погибли шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в службе безопасности.

"Взрыв на главном въезде в аэропорт на востоке Адена стал причиной гибели шести человек. И не менее 12 граждан получили ранения", - добавила собеседник агентства.

Пять раненых находятся в тяжелом состоянии.

В результате кровопролитной гражданской войны, которая началась в 2014 году с приходом к власти в Йемене шиитских повстанцев из движения "Ансар Аллах", страна оказалась разделена на три части. Cевер контролируют хуситы, с которыми воюет армия международно признанного правительства Йемена.

Власть на юге, в том числе во временной столице Адене, фактически захватили выступающие за отделение юга при поддержке ОАЭ сепаратисты. Под контролем правительства остаются только шесть из 22 провинций страны, за две из которых долгое время идут бои с хуситами