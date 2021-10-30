https://news.day.az/world/1397827.html Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме
Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме
Берлин считает, что Иран должен вернуться к переговорам по ядерной проблеме, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы, разумеется, делаем ставку на возврат Ирана к переговорам. Время уходит, а обогащение (урана) в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит", - сказала Меркель по итогам субботнего заседания саммита G20.
По ее словам, на саммите был проведен ряд двусторонних встреч, в том числе, по иранскому ядерному досье, в нем приняли участие представители США, Великобритании, Франции и Германии.
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