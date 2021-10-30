На МКС захотели устроить вечеринку

Немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer) отправится на международную космическую станцию (МКС) 3 ноября на корабле SpaceX в рамках программы NASA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, через несколько месяцев после прилета он задумал устроить вечеринку вместе с коллегами. Подробностями мероприятия Маурер поделился в интервью Deutsche Welle.

Торжество будет посвящено нескольким событиям: 18 марта Маурер отпразднует 52-ой день рождения, в этот день на МКС прибудет российский корабль "Союз", а один из американских космонавтов поставит рекорд по пребыванию на орбите. "Так что в эти дни у нас будут три хороших повода для празднования. Посмотрим, что там есть наверху, чтобы устроить вечеринку. Возможно, громкая музыка и безалкогольные напитки, а все остальное - наша импровизация", - рассказал Маурер.

Астронавт также возьмет с собой подарки на Рождество для коллег. Он ожидает, что получит на свой день рождения небольшой сюрприз. Однако больше всего ему бы понравился традиционный для немецкого региона Шварцвальд вишневый торт. "Но мне кажется, его там не будет", - пошутил Маурер.

Ранее американское издание SpaceNews назвало срок, когда российский космонавт впервые сможет полететь на космическом корабле США SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции. По предположениям, это может произойти во второй половине 2022 года.