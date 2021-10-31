https://news.day.az/world/1397831.html ЦИК Грузии назвал лидирующего во втором туре выборов мэра Тбилиси
ЦИК Грузии назвал лидирующего во втором туре выборов мэра Тбилиси
По предварительным данным, размещенным на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Каха Каладзе лидирует во втором туре выборов, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.
По предварительным данным ЦИК, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе получил 55,96 процента, а кандидат от "Национального движения" Никанор Мелия - 44,04 процента.
По данным ЦИК, на данном этапе из 769 избирательных участков подсчитано 107 (13,914%).
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