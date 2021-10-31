Возросло число жертв взрыва в аэропорту Йемена

В результате взрыва заминированного автомобиля у входа в международный аэропорт в Адене на юго-западе Йемена в субботу погибло 12 человек.

Об этом сообщает Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Заминированный автомобиль взорвался на въезде у контрольно-пропускного пункта рядом с отелем, ведущим в аэропорт.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.