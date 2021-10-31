https://news.day.az/world/1397836.html США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из ЕС, которые администрация экс-президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу", - передает агентство.
Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но "некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин".
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