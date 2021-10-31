В России мужчина украл планшет и попал под машину, убегая от продавцов

В Омске молодой человек, которому удалось украсть планшет из магазина бытовой техники, попал под машину, когда убегал от гнавшихся за ним сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az.

Согласно размещенной информации, речь идет о 25-летнем мужчине, который совершил кражу в магазине на 6-й Станционной улице. Он схватил с витрины планшет стоимостью около 30 тыс. руб. вместе с противокражной системой.

В размещенном видео за грабителем бегут консультанты магазина, которых можно узнать по униформе. Спасаясь от них, молодой человек выбежал на полосу встречного движения, где его сбило такси. В настоящее время он находится в больнице, при этом планшет удалось вернуть в магазин.