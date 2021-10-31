В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 336 человек
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За последние сутки в Украине выявлено 17 430 случаев заражения коронавирусом, 336 человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 2 922 302 человека, скончались 67 729 человек.