https://news.day.az/world/1397864.html В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 336 человек
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 336 человек
За последние сутки в Украине выявлено 17 430 случаев заражения коронавирусом, 336 человек скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 2 922 302 человека, скончались 67 729 человек.
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