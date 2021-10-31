В Риме протестуют против саммита G20

Активисты климатического движения Fridays for future провели акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой двадцатки" обратить внимание на мировые экологические проблемы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Манифестанты растянули баннер с надписью "вы G20, мы будущее", выкрикивая лозунги "Мы неостановимы, другой мир возможен". В акции принимают участие несколько тысяч человек.