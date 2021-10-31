Байден отдал воинское приветствие Эрдогану в Риме

Во время фотосессии глав государств на проходящем в Риме саммите G20 были интересные моменты.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, президент США Джо Байден, приветствуя турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, отдал ему честь.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, президенты Турции и США проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Риме. Это подтвердил представитель американской администрации высокого ранга.